Avrasya Birliği Genel Sekreteri: İran ile ilişkilerde yeni bir sayfa oluşturuldu

Bu görüşmede Avrasya Birliği oluşturma fikrine her zaman olumlu baktığını ve böyle bir yapının oluşmasından ve İran'ın buna katılmasından memnuniyet duyduğunu dile getiren Kalibaf, Avrasya'nın plan ve fikirlerini memnuniyetle karşıladıklarını ifade ederek, 'Her hayati meselenin zorlukları olabilir ve bu duyarlılık yavaşlamamak için bir yol haritamız olmasını gerektirir' dedi.

İran'da Avrasya Birliği ile işbirliğinin ilerlemesi için kanunların kolaylaştırılması ile ilgili gerekli herşeyi yapacaklarını kaydeden Kalibaf, 'Çalışmanın başında şu iki zorlukla karşı karşıyayız: Korona ve İran, Rusya ve diğer bazı ülkelere yönelik yaptırımlar' diye konuştu.

Gerekli lojistik ve şartların sağlanması gerektiğinin altını çizen Kalibaf, 'Nakliye, ödeme, Swift ve bankacılık ilişkileri de dikkate alınması gereken konulardır. Bu alanda işbirliğine hazır olduğumuzu ve bu konulara yol haritası çerçevesinde çözüm bulmamız gerektiğini belirtmek isterim. Ayrıca Kuzey-Güney Koridoru oluşturmak için gerekli koşulların yaratılması çok önemlidir' diye açıkladı.

Kalibaf, 'Yol haritasında bütün ülkelerin çıkarları dikkate alınırsa, Avrasya Birliği'nde çok güzel sonuçlar elde ederiz' diye ekledi.

'Avrasya Ekonomik Birliği Genel Sekreteri Mihail Miyasnikoviç de bu görüşmede yaptığı açıklamada, 'Bu birlik ile İran arasındaki ilişkilerde yeni bir sayfa açılmıştır. 5 ülkeden oluşan Avrasya ülkeleri, İran ile işbirliğini genişletme kararı almışlardır' dedi.

Avrasya Birliği'nin altı yıldır kurulduğunu ve dünya çapında tanındığını ifade eden Miyasnikoviç, 'İran'la ekonomik bir sorunumuz yok. Özellikle finansal çözümde yeni yaklaşımlara ihtiyacımız var ve sizden İranlı alıcıların ticareti kolaylaştırmak için yerel para birimlerine erişmesine izin vermenizi rica ediyorum. İran'ın işbirliği konusunda Avrasya Birliği'ne özel bir ilgisinin olmasını istiyoruz' diye ekledi.

İslami Şura Meclis Başkanı Kalibaf, ilk yurt dışı gezisinde bir parlamento heyeti başkanlığında Pazar akşamı Rusya Devlet Duması Başkanı Viçislav Valudin'in resmi daveti üzerine Moskova'ya gitti.

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