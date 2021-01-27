İran ve Avrasya Ekonomik Birliğin arasındaki ticaret artabilir

Tahran Ticaret, Sanayi ve Maden Odası Başkanı Mesut Hansari yaptığı açıklamada, son yıllarda bilim ve teknolojideki gelişmenin dünya ticaretinde artışa sebep olduğunu ve gelirlerin artması ile halkın refahının yükselmesini sağladığını söyledi.

Bilim ve teknolojideki gelişmenin dünyayı bir birine bağladığını ifade eden Hansari, AB’nin yıllarca bir biri ile savaşan ülkeleri yan yana getirdiğini ve ekonomilerinin geliştiğini söyledi.

Asya’nın doğusunda Avrasya Ekonomik Birliğinin oluşması ile güvenlik ve ekonomik sorunların azaldığını ifade eden Hansari, İran’ın birliğe ihracatının 366 ve ithalatının da 594 milyon dolar olduğunu ve bu rakamın arttırılabileceğini söyledi.

Avrasya Ekonomik Birliği, 29 Mayıs 2014'te Beyaz Rusya, Kazakistan ve Rusya liderleri tarafından imzalanan bir antlaşma ile temelleri atılan siyasi ve ekonomik bir birliktir. AEB'ye Ermenistan'ı dahil eden antlaşma 9 Ekim 2014'te imzalandı. Birlik resmen 1 Ocak 2015'te kurulmuştur.

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2012