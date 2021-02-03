Şemhani'den Trump ve Pompeo'yu tutuklama kararı aldığı için Irak'a övgü

Tahran'ı ziyaret eden Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile bir araya gelen Amiral Şemhani, iki ülke arasındaki çeşitli alanlarda iyi ilişkilere değinerek farklı alanlarda ortak anlaşmaların tam olarak uygulanmasının hızlandırılması gerektiğini vurguladı.

Irak ve İran'da güvenlik, istikrar ve huzurun birbirine bağlı olduğuna işaret eden Amiral Şemhani, 'Siyasi, ekonomik ve güvenliğin üstesinden gelmek için Irak hükümetinin kanun ve düzeni oluşturmada otoritesini ve egemenliğini artırması ve pekiştirmesi gereklidir. Bölgedeki istikrarsızlığın ve krizin ana nedeni yabancı güçlerin, özellikle de Amerikan kuvvetlerinin kötü varlığıdır' diye belirtti.

Irak parlamentosunun ABD askerlerini ülkeden çekilme kararına dikkati çeken Amiral Şemhani, 'Irak parlamentosunun yabancı askerlerinin bir an önce Irak'tan çekilme kararını uygulamak, tüm bölgeden çekilmeleri için iyi bir başlangıçtır. Ayrıca Irak yargısının Donald Trump ve Mike Pompeo'nun tutuklanması için emir çıkarmasından memnuniyet duyuyoruz. Şehitler Ebumehdi Mühendis ve Kasım Süleymani'nin kanlarının ayaklar altına alınmasına izin vermemeliyiz ve bu terör cinayetiin failleri ile azmettiricileri en ağır şekilde cezalandırılmalıdır' diye vurguladı.

Irak'ın İslam ve Arap dünyasında siyasi ve tarihi konumunu canlandırma gerektiğinin altını çizen Amiral Şemhani, 'Bu önemli fırsatın oluşumu Bağdat'ın anlaşmazlıkların çözümünde ve Arap ve İslam ülkelerinde kalıcı istikrarı desteklemede aktif rol oynaması için bir fırsat olacaktır' diye ekledi.

İran ile işbirliğini genişletmek Irak'ın dış politikasının temel önceliklerinden biridir

Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin de bu görüşmede yaptığı açıklamada, İran'ın bölgede istikrar ve güvenliğin sağlanmasındaki ayrıcalıklı rolüne değinerek, 'Her alanda işbirliğini genişletmek ve özellikle İran ile ortak ekonomik projelerin uygulanmasını hızlandırmak, ana dış politika önceliklerimizden biridir' dedi.

Hüseyin, 'Irak halkı ve hükümeti, İranlı kardeşlerinin Irak'ta IŞİD'in fitnesini püskürtmede yaşamsal ve kurtarıcı destek ve yardımlarını asla unutmayacak' diye ekledi.

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