Zarif: İran ve Irak mahkemeleri Şehit Süleymani terör dosyasını inceleyecek mahkemelerdir

Zarif, Tahran’da düzenlenen Kutsal Savunmanın Uluslararası Hukuki İstekleri Toplantısına düzenlenecek oturuma uluslararası düzeyden hukukçular ve yetkinin kişilerden davette bulunmasını istedi.

BM Özel Rapörtörünün kanun dışı cinayetleri mahkumiyet kararına değinen Zarif, şehit Süleymani’nin ölümünü inceleyen mahkemelerinin İran ve Irak mahkemeleri olduğunu söyledi.

Irak Yüksek Yargı Koseyini Direniş Komutanlarının cinayetinden dolayı ABD Başkanı Trump hakkında tutuklama kararı çıkarmasına değinen Zarif, kararın İran Dışişleri Bakanlığı ve diğer kurumların çabaları ile alındığını söyledi.

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