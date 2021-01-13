İran ve Irak arasıda ortak fon tesis edilecektir

İran-Irak 4. Ortak Ekonomik Komisyon Toplantısı sonrası açıklamada bulunan bu fonun iki ülke özel sektörlerini desteklemek için iyi olacağını söyledi.

Irak’ın gelişmekte olan bir ülke olduğunu ve geniş kapasitelere sahip olduğunu ifade eden Erdekaniyan bu fonun nasıl oluşacağının yetkililer tarafından şekilleneceğini söyledi.

Erdekaniyan ayrıca toplantıda yaptığı açıklamada hedeflenen yıllık 20 milyar dolar ticaret hacmine ulaşmanın gümrüklerdeki, finans, bakacılık, para transferi önündeki engellerin kaldırılması ile mümkün olacağını söyledi.

4. Ortak Ekonomik Komisyonu Toplantı, oluşturulan Teknik Mühendislik, Konsolosluk, Para ve Bankacılık, Ticari komitelerde faaliyetlerini devam etti.

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2012