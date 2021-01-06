General Gaani: Amerikalılar bölgeden ihraç edilmeliler

Şehit Süleymani anısına Kerman kentinde düzenlenen bir törende konuşan General Gaani, Şehit Süleymani’yi şehit eden canilerden intikam alınacağını belirterek, General Süleymani’nin öğrencilerinin Amerikalıları bölgeden atacaklarını söyldi.
Bu cinayeti işleyenlerin rahat yaşamayacaklarını ifade eden General Gaani, Şehit Süleymani’nin yolunun eğişmeden devam edeceğini söyledi.
Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani ile Irak Haşdi Şabi'nin üst düzey komutanlarından Ebu Mehdi Mühendis, sekiz kişi ile birlikte, 3 Ocak 2020 Cuma sabahı Irak'ın başkenti Bağdat'ta ABD Başkanı Donald Trump'ın emriyle suikasta kurban giderek şehit oldular.
Daha sonra ABD Başkanı Donald Trump, saldırı emrini bizzat kendisinin verdiğini açıkladı.
Twitter'da Takip Ediniz. https://twitter.com/Irna_Turkish
2012
yorumunuz