İran'da koronadan iyileşenlerin sayısı 1 milyon 200 bini geçti

Lari, son 24 saatte 79 kişinin hayatını kaybetmesiyle ülkede koronavirüs hastalığına ilişkin ölüm sayısının 58 bin 38'e yükseldiğini, 1 milyon 216 bin 305 kişinin ise iyileştiğini ifade ederek, vakalardan 3 bin 896'ının kritik durumda ve yoğun bakımda olduğunu bildirdi.

Koronavirüse ilişkin ülkedeki son verilere değinen Lari, İran'da koronavirüs salgınının başlangıcından bu yana sağlık personelinin çabalarıyla 1 milyon 216 bin 305 hastanın iyileşerek taburcu edildiğini açıkladı.

Lari, ’Ülkede şimdiye kadar 9 milyon 340 bin 259 korovavirüs tanı testi gerçekleştirildi' diye ekledi.

Mart 2020'de Dünya Sağlık Örgütü, Kasım 2019'da Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs hastalığını dünyaya yayıldığı için pandemi olarak ilan etti.

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