Lari: İran ve Rusya korona aşısı için işbirliği yapmaktadır

Lari, Rusya medyasına yaptığı açıklamda, bugüne kadar İranlı uzmanların Korona aşısı ile ilgili Rusya ile görüştüklerini belirterek ve Rus üreticilerle işbirliği yaptıklarını belirtti ve bu yöndeki senetlerin şu an incelenme aşamasında olduğunu söyledi.

İran şirketlerinin yakında ürettikleri korona aşısını insan üzerinde deneyeceklerini ifade eden Lari, şu an 4 İran firmasının aşı ile ilgili çalıştıklarını ve bu faaliyetlerini de Dünya Sağlık Örgütüne bildirdiklerini belirtti.

İran’ın 3 yönden korona aşısı ile ilgili çalıştığını ifade eden Lari, bunların COVAX vakfı ile çalışmak, diğer ülkelerle işbirliği ve ülke için üreticiler olduğunu söyledi.

Daha önce de İran’ın Moskova Büyükelçisi Kazım Celali, İran’In Rusya ile korona aşısı için işbirliği yapacağını bildirdmişti.

Twitter'da Takip Ediniz. https://twitter.com/Irna_Turkish

2012