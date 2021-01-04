İran'da koronadan iyileşenlerin sayısı 1 milyonu geçti

Lari, son 24 saatte 110 kişinin hayatını kaybetmesiyle ülkede koronavirüs hastalığına ilişkin ölüm sayısının 55 bin 650'ya yükseldiğini, 1 milyon 20 bin 737 kişinin ise iyileştiğini ifade ederek, vakalardan 4 bin 901'inin kritik durumda ve yoğun bakımda olduğunu bildirdi.

Koronavirüse ilişkin ülkedeki son verilere değinen Lari, İran'da koronavirüs salgınının başlangıcından bu yana sağlık personelinin çabalarıyla1 milyon 20 bin 737 hastanın iyileşerek taburcu edildiğini açıkladı.

Lari, ’Ülkede şimdiye kadar 7 milyon 831 bin 359 korovavirüs tanı testi gerçekleştirildi' diye ekledi.

Mart 2020'de Dünya Sağlık Örgütü, Kasım 2019'da Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs hastalığını dünyaya yayıldığı için pandemi olarak ilan etti.