Hatipzade: Batı silahları, Fars Körfezi'ndeki istikrarsızlığın başlıca nedenidir

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un son sözlerine yanıt veren Hatipzade, Macron'u tedbirli davranmaya ve aceleci ve kötü düşünülmüş tutumlardan kaçınmaya çağırdı.

Nükleer Anlaşma'nın BM Güvenlik Konseyi 2231 sayılı kararı ile onaylanmış çok taraflı bir uluslararası anlaşma olarak hiçbir şekilde yeniden müzakere edilemez olduğunu kaydeden Hatipzade, 'Bu anlaşmanın tarafları açık ve değişmezdir. ABD Nükleer Anlaşma'dan çekilmiş ve Avrupa da bu anşlaşmanın korunması konusunda güçsüz kalmıştır. Avrupa'nın Nükleer Anlaşma'yı yeniden canlandırma ve koruma isteği varsa, çözüm yıolu basittir: ABD anlaşma dönsün ve o ülkenin önceki başkanı sırasında uygulanan Nükleer Anlaşma bağlantılı veya bağlantısız tüm yaptırımları kaldırılsın' diye belirtti.

Fransa'nın Fars Körfezi ülkelerine yaptığı büyük silah satışlarına değinen Hatibzade, 'Fransız yetkililer, büyük miktarda silahlarını Fars Körfezi'ndeki Arap ülkelerine satmaktan endişe duyuyorlarsa, politikalarını yeniden gözden geçirmeleri daha iyidir' değerlendirmesinde bulundu.

"Fransız silahlarının diğer Batı silahlarıyla birlikte, binlerce Yemenlinin katliamından sorumlu olduğunu kaydeden Hatipzade, 'Bu silahlar, Fars Körfezi bölgesindeki istikrarsızlığın ana nedenidir ve Fransa, İngiltere, ABD ve diğerlerinin silah ihracatını durdurmadan bu hassas bölgede huzur ve istikrarı bekleyemeyiz' diye ekledi.

Frnsa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Suudi Arabistan'a ait Al-Arabiya'ya verdiği demeçte İran ile müzakerelerin zor olacağını ve Suudi Arabistan da dahil olmak üzere Fransa'nın bölgedeki müttefiklerinin nükleer anlaşma müzakerelerinde bulunması gerektiğini söylemişti.

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