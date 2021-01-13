Hatibzade: Yemen Ensarullah’ı terörist olarak adlandırmak Yemen krizini etkileyecektir

Hatibzade yaptığı açıklamada bu kararın barışçıl çözüm yollar ve insani yardımların ulaşmasını etkileyeceğini ve BM barış faaliyetleri yollarını da kapacağını söyledi.

Bunların Trump yönetiminin utanç verici Yemen savaşındaki tahrip edici faaliyetler ve barış yollarını bağlayacak son çabaları olduğunu ifade eden Hatibzade, Yemen savaşının başından beri ABD’nin Arabistan koalisyonun ana destekçisi oluğunu, ABD’nin mali ve silah desteğini esirgemediğini ve Trump hükümetinin de savaşın devam etmesi ve konuya siyasi çözüm yol bulmasını engellediğini söyledi.

Hatibzade uluslararası camianın ABD Dışişleri Bakanlığının bu kararı karşısında gereken tepkiyi vermesini temenni etti.

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2012