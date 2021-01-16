İran Atom Enerjisi Kurumu, üç Avrupa ülkesinin İran hakkındaki açıklamasına yanıt verdi

Açıklamada, 'Kuruluş, Uluslararası Atom Enerjisi Kanununun 4. maddesine tabi metal uranyum tesisi için tasarım anketinin bilgisini henüz UAEK'ye vermedik, ancak gerekli düzenlemeler yapıldıktan sonra kanunda belirtilen süreler içinde bu işlem yapılacaktır' ifdesi kullanıldı.

Açıklamanın devamı şu şekildedir:

UAEK'nin son raporunda sunulan gelişmiş yakıt üretim programı (silikon) ilk olarak daha uzun bir süre önce UAEK'ye sunuldu ve bu süre zarfında birkaç aşamada ek bilgiler ve son olarak anketin tasarımı (DIQ) UAEK'ye gönderildi.

2000'li yılların başında UAEK'ye sunulan rapor döneminde, barışçıl metal uranyum üretimi ile araştırma ve geliştirmesi az miktarda yapılmıştı. Sonraki yakıt (silikon) metal Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'nun raporlarında gereksiz ayrıntılardan kaçınarak yanlış anlamaları önleyeceği umuluyordu'.

Bugün Nükleer Anlaşma üyesi üç Avrupa ülkesi (İngiltere, Fransa ve Almanya), İran'ın metal uranyum üretimine başlamasına ilişkin yaptıkları açıklamada, İran tarafından metal uranyum üretimi için haklı bir gerekçenin olmadığını dile getirdiler.

Metalik uranyum üretiminin potansiyel olarak askeri sonuçlara yol açabileceğini iddia eden açıklamada, Avrupalıların nükleer açıklamalardaki eylemsizliğine değinilmeden, 'İran, uranyum metal üretimi ve faaliyetlerinde 15 yıldır yer alan kapsamlı bir ortak eylem planı konusunda araştırma ve geliştirme yapmama taahhüdünde bulunmuştur' diye ekledi.

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