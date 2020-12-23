23 Ara 2020 21:26
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News Code: 84159639
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Haji, Suudi koalisyonunun Stockholm anlaşmasındaki taahhütlerini yerine getirmemesini eleştirdi

Haji, Suudi koalisyonunun Stockholm anlaşmasındaki taahhütlerini yerine getirmemesini eleştirdi

Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Baş Müşaviri Ali Esğer Haji, Yemen Milli Hükümetinin Stockholm Anlaşması çerçevesindeki taahhütlerini yerine getirdiğini belirterek Suudi koalisyonunun taahhütlerini yerine getirmemesini eleştirerek uluslararası camianın çabası ile bu anlaşmanın yeniden canlanması ve uygulanmasını temenni etti.

Haji, İsveç’in Yemen Özel Temsilcisi Peter Semn Bi ile yaptığı görüşmede bu konuyu dile getiri.

Taraflar görüşmede Yemen krizinin siyasi çözümü ve uluslararası camianın insani yardımlar gönderilmesine vurgu yaptılar.

Haji görüşmede BM Genel Sekreteri ve Özel Yemen Temsilcisinin Yemen konusundaki çabalarına destek verdiklerini belirterek, Yemen’de insani facianın şiddetlenmesi için askeri saldırıların son bulmasına vurgu yaptı.

Yemen temsilcisi de görüşmede iki ülkenin Yemen krizi konusunda daha fazla koordinasyon halinde olmasını istedi.

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