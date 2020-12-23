Haji, Suudi koalisyonunun Stockholm anlaşmasındaki taahhütlerini yerine getirmemesini eleştirdi

Haji, İsveç’in Yemen Özel Temsilcisi Peter Semn Bi ile yaptığı görüşmede bu konuyu dile getiri.

Taraflar görüşmede Yemen krizinin siyasi çözümü ve uluslararası camianın insani yardımlar gönderilmesine vurgu yaptılar.

Haji görüşmede BM Genel Sekreteri ve Özel Yemen Temsilcisinin Yemen konusundaki çabalarına destek verdiklerini belirterek, Yemen’de insani facianın şiddetlenmesi için askeri saldırıların son bulmasına vurgu yaptı.

Yemen temsilcisi de görüşmede iki ülkenin Yemen krizi konusunda daha fazla koordinasyon halinde olmasını istedi.

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2012