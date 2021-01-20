Zarif: ABD, Fransa ve Avrupa'nın bölgeye silah satışını durdurması gerekiyor

Orta Doğu'daki sorunların kaynağıyla ilgili bir soruya yanıt veren Zarif, 'Bölgenin sorunu, milyarlarca dolarlık silah satışıdır ve bu, bölgeyi barut deposu haline getirdi' dedi.

Fransa veya ABD'nin bölgedeki silah durumundan bahsetmek istiyorlarsa, önce dünyadaki silahların yüzde 25'ini bu bölgeye satmayı bırakmaları ve sonra bunun hakkında konuşmaları gerektiğini ifade eden Zarif, 'Yemen ve Filistin halkını mahveden ve bölgemize 100 milyar dolarlık silah satanların bu insanlık dışı satışı durduracağını uzak ihtimal olarak görüyorum' diye belirtti.

Bir kez daha ABD ve Avrupa'yı Nükleer Anlaşma ve Instex ile ilgili anlaşmayı bozdukları için eleştiren Zarif, Avrupalıların Instex adlı çok küçük bir girişimde bile başarılı olamadıklarını ve Instex için mali kaynak sağlayamadıklarını söyledi.

Yeni ABD yönetimine atıfta bulunan Zarif, 'Top artık onların sahasında. ABD'nin yeni yönetiminin taahhütlerini yerine getirmesi gerekmektedir' ifadesini kullandı.

İran ve ABD'nin Nükleer Anlaşma'ya dönüşünün zamanlaması ve biçimine de değinen Zarif, 'Müzakereye hiç gerek yok. Olan şey, ABD hükümetinin yasalarını ve yükümlülüklerini çiğnemesidir. Yükümlülüklerini yerine getirmek için kimse yeniden müzakere etmez' diye ekledi.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish