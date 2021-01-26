Zarif: Rusya’nın korona aşısı Sputnik V, İran’da kayıt altına alındı

Moskova’da bulunan Zarif, meslektaşı Sergey Lavrov ile yaptığı görüşme sonrası düzenlenen basın toplantısında, ‘’ Rusya aşısı Sputnik V, dün İran’da kayıt altına alındı ve İran’ın sağlık otoriteleri tarafından da onaylandı. Umarım yakın zamanda bu aşıyı hem alıp, hem ortaklaşa üretebilelim. ‘’ dedi.

Sputnik V ya da resmî kayıt adıyla Gam-COVID-Vac Gamaleya Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Araştırma Enstitüsü tarafından üretilen COVID-19 aşısıdır. Aşı, Rusya Sağlık Bakanlığı tarafından 11 Ağustos 2020'de duyuruldu. Soğuk Savaş dönemindeki uzay rekabetine atfen isimlendirilen aşı COVID-19'a karşı tescil edilen ilk aşıdır.

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2012