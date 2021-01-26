Zarif: İran-Rusya ilişkileri ABD tarihinden daha uzun

İran'ın Washington'dan farklı olarak Nükleer Anlaşma hükümlerine bağlı kaldığını, ancak Washington yönetiminin Obama yönetimi sırasında bile taahhütlerine bağlı kalmadığını belirterek, 'Yeni ABD yönetimi yalnızca konuşuyor ve pratikte birşey yapmıyor. İslam İnkılabı Rehberi Ayetullah Hamanei'nin de dediği gibi yaptırımların kaldırılması durumunda Nükleer Anlaşma'ya dönüş mümkündür' ifadesine yer verdi.

Zarif, konuşmasının bir bölümünde Yemen'de ateşkesin sağlanmasını ve kan akmasının durdurulması çağrısında bulundu.

Suudi Arabistan'a işaret eden Zarid, 'Ben konuşmasında İran'a saldıran Suudi meslektaşım gibi davranmıyorum. Bölge güvenliğinin çıkarları adına gelin işbirliği yapalım diyorum' diye konuştu.

Lavrov da basın toplantısında yaptığı açıklamada, İran-Rusya ilişkilerini dostça nitelendirerek, 'Her alanda işbirliği yapıyoruz' dedi.

Lavrov, Buşehr nükleer santralinde yeni birimlerin inşasını değerlendirdiklerini sözlerine ekledi.

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