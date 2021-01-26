Lavrov: Zarif ile Buşehr Santralinin yeni birimlerinin yapımı ile ilgili görüştük

Zarif ile görüşme sonrası düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Lavrov, Tahran-Moskova ilişkilerinin dostane olduğunu ve iki ülkenin tüm alanlarda işbirliği yaptığını söyledi.

ABD’nin Kapsamlı Ortak Eylem Planına (KOEP) dönmesini temenni ettiklerini ifade eden Lavrov bunun İran’ın KOEP’i uygulaması için bir şart olmasını istedi.

Lavrov, ülkesinin yakın zamanda İran ve ABD’nin KOEP çerçevesinde taahhütlerine geri dönmeleri için çabalarına devam edeceğini belirterek, İran ve Rusya ilişkilerinin ABD’nin isteklerinden bağımsız olduğunu söyledi.

Trump yönetiminin ülkeleri KOP çerçevesindeki taahhütlerini çiğnemeye teşvik ettiğini ifade eden Lavrov, ülkesinin diğer ülkelerle nükleer silahların gelişmesini önlemek için çalışacağını söyledi.

Astana sürecine değinen Lavrov, Astana süreci toplantısının Şubat ayında Soçi’de düzenleneceğini ifade etti.

Zarif ile görüşmesinin güvene dayalı olduğunu ifade eden Lavrov, iki ülke liderlerinin bölgesel ve uluslararası konularda sürekli görüştüğünü söyledi.

Lavrov bugünkü görüşmede ekonomik, ulaştırma ve enerji alanlarında da görüştüklerini ifade ederek, ABD’nin Fars Körfezi ülkelerine silah satışlarını eleştirdi.

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2012