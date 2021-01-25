IŞİD'in kendini tekrar örgütlemesine izin vermeyiz

Düzenlediği basın toplantısında konuşan Hatipzade, İran'ın bölgesel politikasının değişmediğini belirterek, 'Önerdiğimiz mekanizmanın iyi bir öneri ve işbirliği için iyi bir çerçeve olduğunu düşünüyoruz. Suudi Arabistan, şiddet ve bölge dışı ülkelerle işbirliği kısır döngüsünden uzaklaşırsa ve bu, Riyad'ın konuşma ve davranışına yansırsa, kollarımızı açıp daha etkili adımlar atacağız' diye konuştu.

'Yemen'deki günlük bombalamanın devam ettiği bir durumda Yemen'de barıştan bahsedemeyiz veya Trump'ın görev süresinin son günlerinde Yemenli grupların kendilerinin açıkladığı terör örgütleri listesine eklenmesine rağmen, Riyad'ın bölgesel sorunların çözümüne hazır olduğundan bahsetmek imkansızdır' diyen Hatipzade, 'Suudi tarafında bir cesaret ve söylem değişikliğine ihtiyaç vardır' değerlendirmesini yaptı.

ABD'nin yaptırımları kaldırıp kaldırımayacağı soru hakkında açıklama yapan Hatipzade, 'Nükleer Anlaşma ile ilgili hiçbir yeni olaya tanık olmadık. Pozisyonumuzu daha önce belirttik, yani yaptırımların kaldırılmasını ve anlaşmanın ABD ve diğer taraflarca etkili bir şekilde uygulanmasını görmemiz gerekiyor. Bu gerçekleşmeyinceye kadar, İran hiçbir şey yapmayacak' diye belirtti.

Hatipzade, 'Bu doğaldır. İran daha önce de dediği gibi karşı taraf taahhütlerine uyarsa ve ABD'nin Nükleer Anlaşma'dan çekilmesi öncesi koşullara dönerse, Nükleer Anlaşma kapsamındaki yükümlülüklerini zaltma sürecini durduracaktır. Çok konuşma duyduk, şimdi harekete geçme zamanıdır' diye ekledi.

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