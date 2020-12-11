Hatibzade: Uluslararası camia, IŞİD düşüncesinin yeniden yayılması karşısında uyanık olmalı

Hatibzade yaptığı açıklamada, bu zaferin terörizm karşısında Ayetullah Sistani’nin ilham verici dini merciliğinin, Irak devleti ve milletinin iradesinin sonucu olduğunu belirtti.

İran’ın IŞID terörizmine zaferinde Irak’a verdiği desteği hatırlatan Hatibzade, ‘’ İran devleti ve milleti her zaman Irak devleti ve milletinin yanında olmuştur ve Irak’ın toprak bütünlüğü, istikrarı, güvenliği, gelişmesi için elinden geleni yapmıştır. ‘’ dedi.

Hatibzade, ‘’ İki ülke şehitlerinin bu kutsal savaşta kanları birleşmiştir ve iki devletin terörizm ve radikalizm mücadele öncüleri Şehit Kasım Süleymani ve Şehir Ebu Mehdi El Mühendis’in şehadetindeki birlikteliği en yüksek düzeye çıkmıştır. ‘’ dedi.

IŞİD’in askeri gücünün hezimete uğradığını belirten Hatibzade, tekfirci, insanlık dışı, terörist düşüncelere gizli ve açık bölgesel ve bölge dışı desteklerin devam ettiğini ve uluslararası camianın bu hususta uyanık olması gerektiğini söyledi.

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