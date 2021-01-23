ABD'nin yeni yönetimiyle doğrudan temas kurmakla ilgilenmiyoruz

İtalyan La Repubblica gazetesine demeç veren Irakçı, ABD'de iktidarın devri ve Trump destekçilerinin Kongre'ye saldırısı hakkında, 'İki yönetim arasındaki bu güç aktarımı konusunda belirli bir pozisyonumuz yok. ABD'nin yeni başkanının Trump'ın yanlış pozisyonlarını nasıl düzeltmek istediğini görmeyi bekliyoruz. Kongre'ye yapılan saldırı sırasında gördüklerimiz, dünyaya 'hukukun üstünlüğü' ve 'demokrasi'nin ne olduğunu öğretmek isteyenin gerçekten ABD olmadığı gerçeğini gündeme getiriyor' diye belirtti.

'Washington'da olanlar bize Amerikan demokrasisinin gerçek yüzünü gösteriyor' diyen Irakçı, 'Artık, dünyadaki hiç kimseye, ülkedeki siyasi sorunları nasıl çözeceklerini söylemeye hakları olmadığı açıktır' ifadesini kullandı.

Irakçı İran'ın Nükleer Anlamşa ile ilgili olarak Biden yönetimine yaptığı taleple ilgili olarak, 'İran'ın talebi gerçekçi ve bu, ABD'nin yaptırımları kaldırıp nükleer anlaşmaya geri dönmesidir. Başka bir alternatif göremiyorum. İyi niyetle müzakere ettik ve Nükleer Anlaşma'yı iyi niyetle uyguladık. Önceki yönetimin hatalarını telafi etme sırası yeni ABD yönetiminde' değerlendirmesini yaptı.

ABD'nin nükleer anlaşmaya geri dönmek için tüm yaptırımları kaldırması gerektiğini kaydeden Irakçı, 'Amerikalıların taahhütlerini yerine getirmeleri ve yaptırımları kaldırmaları şartıyla, Nükleer Anlaşma kapsamındaki tüm yükümlülüklerimizi yerine getirmeye hazırız' açıklamasında bulundu.

ABD'nin yeni yönetimiyle herhangi bir gizli görüşmelerinin olup olmadığı sorusuna yanıt veren Irakçı, 'Hayır, hiç görüşmedik ve buna niyetimiz yok. Doğal olarak, görevlerinde tam olarak yer almalarını ve sonra çalışmaya başlamalarını bekliyoruz' cevabını verdi.

Irakçı şöyle devam etti:

'Şu anda herhangi bir doğrudan temasla ilgilenmiyoruz ve Nükleer Anlaşma'nın doğru format olduğunu ve görüşmelerin bu formatta yapılması gerektiğini düşünüyoruz. Yeni bir Nükleer Anlaşma, yeni müzakereler ve Nükleer Anlaşma ile ilgili yeni görüşmelere olmayacaktır. İran füzeleri İran için tek güvenilir savunma aracı ve bu konuda müzakere yok. Diğer konularda her şey Nükleer Anlaşma'nın nasıl uygulanacağına bağlı. Fars Körfezi'nin güvenliği ile ilgili olarak bu, bölge ülkeleri arasında dış müdahale olmaksızın diyaloga konusu olabilecek bir konudur. Bölgesel güvenlik toplu olarak tartışılabilir'.

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