Zarif: ABD’nin ambargoları kaldırmadan KOEP’e dönmesi sadece ABD yararınadır

İslam İnkılabı Rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei’nin Eserlerinin Yayınlanması ve Korunması Ofisine açıklamada bulunan Zarif, ABD’nnin KOEP’te çıktıktan sonra hem eski ambargoları geri getirdiklerini hem yeni ambargolar uyguladıklarını belirterek, bundan dolayı ABD’nin sadece KOEP’e dönmesinin yetmediğini zira KOEP müzakerelerinde İran aleyhindeki ambargoların müzkereleri yapıldığını ve KOEP hedefinin de ambargoların kaldırılması olduğunu söyledi.

Trump’ın 4 sene zarfında KOEP’in içeriğini boşaltmaya çalıştığını ifade eden ve ABD’nin KOEP’e dönmesi durumunda da o ambargoların kalmasını sağlamaya çalıştığını ifade eden Zarif, ‘’ Örneğin İran Merkez Bankası ve Petrol Bakanlığı aleyhinde olan ambargoları nükleer başlık ambargolar listesinden çıkararak terörizm aı altında ambargoya tabi tuttular. Esasen bu dönem içinde ambargoların başlık ve uygulanma şeklini de değiştirdiler. ‘’ dedi.

Zarif, Trump’ın hedefinin KOEP’i yok etmek olduğunu ifade ederek, ABD’nin önce taahhütlerini yerine getirmesi gerektiğini daha sonra ise o ülkenin KOEP’e dönmesi gerektiğini söyledi.

KOEP ve 2231 nolu BM Güvenlik Konseyi Kararı çerçeveesinde verilen taahhüdün İran’ın dünya ile ekonomik ilişkilerinin normalleşmesi olduğunu ifade eden Zarif, bu ilişkilerin mantıksız bir şekilde ve bir çok ülkenin ABD ve Avrupa’ya uyarak anormalleştiğini ve bu 4 yılda da bu durumun devam ettiğini söyledi.

Zarif, İslam İnkılabı Rehberi ve müzakerecilerin isteğinin ifade ettiği gibi enn önnemli önceliğin ambargoların kaldırılması ve daha sonra ABD’nin KOEP’e dönmesi olduğunu söyledi.

ABD'nin anlaşmaya dönmek için İran'ın füzeleri gibi bazı konuları müzakere etmek istediğine ilişkin soruyu Zarif, "ABD'nin böyle bir hakkı yok. Öncelikle, 5+1 ülkeleriyle imzalanan anlaşmanın konusu nükleer faaliyetlerle ilgiliydi füzelerle değil. Bu konu bizim kırmızı çizgimizdir." şeklinde yanıtladı.

20 Şubat'ta göreve başlayacak ABD'nin yeni Başkan'ı Joe Biden'ın nükleer anlaşmaya dönmesiyle İran'ın da taahhütlerine geri döneceğini dile getiren Zarif, anlaşmaya imza atan 5+1 ülkelerine seslenerek, "Biz bir konu üzerinde anlaşmaya vardık. Bir daha müzakere etmeyeceğiz. Onlar her geçen gün talepte bulunmaktan vazgeçsinler." diye konuştu.

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2012