Avrupalılar, ABD'nin Nükleer Anlaşma'yı ihlal etmesine ortak oldu

Düzenlediği basın toplantısında konuşan Hatipzade, ' 3 Avrupa ülkesi, İran'ın eylemlerinin çerçeve dahilinde ve Nükleer Anlaşma'ya uygun olduğunu ve İran'ın eylemlerinin anlaşmayı sürdürme amacıyla yapıldığı herkesten daha iyi biliyor' diye belirtti.

Üç Avrupa ülkesinin olup bitenlerin bir hastalık belirtisi olduğunun daha iyi farkında olduğunu kaydeden Hatipzade, 'Bu, ABD ve üç Avrupa ülkesi tarafından Nükleer Anlaşma'nın tekerrürle ve tamamen ihlali demektir' diye konuştu.

İran'ın eylemleri hızla tersine çevrilebileceğini ve onların hastalığı iyileştirmek istemeleri durumunda taahhütlerini yerine getirmeleri gerektiğini ifade eden Hatipzade, 'Avrupa ve ABD taahhütlerine geri dönerse, İran da yükümlülüklerine geri döner. Etkili eyleme karşı etkili eylem' diye ekledi.

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