8 Oca 2021 18:13
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News Code: 84178421
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Zarif, 4 seneden beri Trump’ın zorbalıklarına boyun eğenleri eleştirdi

Zarif, 4 seneden beri Trump’ın zorbalıklarına boyun eğenleri eleştirdi

Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mohammad Cevad Zarif, dört seneden beri Trump’ın kannun tanımaz zorbalığına boyun eğerek şimdi kendisinin kanun hakimiyetine tecavüzünü mahhkum edenleri eleştirdi.

Zarif, Twitter hesabından yaptığı açıklamada bu konuyu belirtti.

Zarif, ‘’ Bizim halkımızın bedel ödemesi pahasına kendilerini korumak için Trump’ın kannun tanımaz zorbalığı karşısında dört sene boyun eğenler şimdi Trump’ınn kanun hakimiyetine tecavüzünü mahkum ediyorlar. ‘’ dedi.

Zarif, ‘’ Bunlar hala Trump’ın İran aleyhindeki ekonomik terörizmini kaldıraç olarak kullanmak istiyorlar, cesaretiniz yoksa en azından kendi geleceğiniz için öngörülü olunuz. ‘’ diye yazdı.

Zarif dün gece de Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ‘’ Halkına karşı kin güden isyankar Cumhurbaşkanı son 4 yılda bizim halkımız ve diğerleri için daha kötülerini yapmıştır. ‘’ dedi.

Zarif, ‘’ Kaygı verici konu şu ki, bu kişi bir nükleer savaş çıkarma için kontrolsüz güce sahiptir, bu tüm dünya için bir güvenlik kaygısıdır. ‘’ dedi.

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2012

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