Zarif, 4 seneden beri Trump’ın zorbalıklarına boyun eğenleri eleştirdi

Zarif, Twitter hesabından yaptığı açıklamada bu konuyu belirtti.

Zarif, ‘’ Bizim halkımızın bedel ödemesi pahasına kendilerini korumak için Trump’ın kannun tanımaz zorbalığı karşısında dört sene boyun eğenler şimdi Trump’ınn kanun hakimiyetine tecavüzünü mahkum ediyorlar. ‘’ dedi.

Zarif, ‘’ Bunlar hala Trump’ın İran aleyhindeki ekonomik terörizmini kaldıraç olarak kullanmak istiyorlar, cesaretiniz yoksa en azından kendi geleceğiniz için öngörülü olunuz. ‘’ diye yazdı.

Zarif dün gece de Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ‘’ Halkına karşı kin güden isyankar Cumhurbaşkanı son 4 yılda bizim halkımız ve diğerleri için daha kötülerini yapmıştır. ‘’ dedi.

Zarif, ‘’ Kaygı verici konu şu ki, bu kişi bir nükleer savaş çıkarma için kontrolsüz güce sahiptir, bu tüm dünya için bir güvenlik kaygısıdır. ‘’ dedi.

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2012