Zarif: İsyankar Cumhurbaşkanının kontrolsüz gücü kaygı vericidir

Zarif, Twitter hesabından yaptığı açıklamada bu konuyu ifade etti.

Zarif, ‘’ Halkına karşı kin güden isyankar Cumhurbaşkanı son 4 yılda bizim halkımız ve diğerleri için daha kötülerini yapmıştır. ‘’ dedi.

Zarif, ‘’ Kaygı verici konu şu ki, bu kişi bir nükleer savaş çıkarma için kontrolsüz güce sahiptir, bu tüm dünya için bir güvenlik kaygısıdır. ‘’ dedi.

Beyaz Saray'ın önünde Trump'ın da katıldığı mitingin ardından Kongre binasına yürüyen binlerce destekçisi gösterici ile polis arasında çatışma çıkmıştı. Polis barikatlarını aşan bazı göstericiler, Kongre binasına girmişti.

Yaşanan olaylarda 4 kişi hayatını kaybetmiş ve çok sayıda kişi de yaralanmıştı.

Kongre binasına Ulusal Muhafızların sevk edilmesi talimatı verilirken, Washington'da yerel saatle 18.00 itibarıyla "sokağa çıkma" yasağı ilan edilmişti.

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