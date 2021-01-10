ABD'nin Nükleer Anlaşma'ya dönüşünü umursamıyoruz.

Meclis'in açık oturumunda konuşan Kalibaf, 'Nükleer Anlaşmadan ayrılmak istemiyoruz ve sadece bu anlaşmanın 36. ve 37. maddeleri uyarınca karşı tarafın yükümlülüklerini yerine getirmemesi durumunda, yükümlülüklerimizi yerine getirmeme hakkına sahibiz. Bu nedenle kesinlikle İran'ın sadece onların da taahhütlerini ifa ettikleri ve bu anlaşma sonucu uygulanan yaptırımlar ile ABD Başkanı'nın talimatları sonucu uygulanan ambargoların kaldırılması halinde yükümlülüklerini yerine getireceğini belirtmek istiyoruz' diye kaydetti.

Kalibaf, 'Biden'in imzası bizim için bir garanti değil ve Obama-Biden yönetiminin tecrübesi bize, yaptırımların yasal olarak ve kağıt üzerinde kaldırılmasına ümit bağlamamamız gerektiğini gösterdi. İran halkının gözünde yaptırımlar, petrolümüzü satabildiğimiz ve bunun satışından elde edilen para kaynaklarını resmi bankacılık mekanizmasıyla İran halkının ihtiyaçlarıı ile üretici ve tüccarların ihtiyaçlarını karşılayabildiğimiz ve dünya ile ticaret yaptığımız takdirde ambargolar kaldırılmış demektir ve İran, Nükleer Anlaşma çerçevesindeki yükümlülüklerini bunun olması halinde yerine getirecektir' diye ekledi.

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