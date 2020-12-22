AB: Ambargoların kalkması KOEP’in temelidir

Eskok, BM Genel Sekreterinin 10. KOEP raporu ile ilgili Güvenlik Konseyinde düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, son aylarda çoklu diplomasinin ciddi sorunlarla karşı karşıya kaldığını söyledi.

KOEP’in artık 5 yıllık olduğunu belirten Eskok, 16 Aralık’ta KOEP Ortak Komisyonu ve dün de Bakanlar oturumunun düzenlendiğini belirterek, katılımcıların toplantılarda anlaşmanın korunmasına vurgu yaptıklarını söyledi.

KOEP’in uluslararası nükleer silahların gelişmesi önlemenin temel anahtarlarından olduğunu ifade eden Eskok, İran nükleer faaliyetlerine uygulanan denetimlerin İran’ın ek protokolü uygulamakla sağlandığını ve bunun da KOEP’in bir parçası olduğunu söyledi.

Eskok, KOEP’in kaybedilmesinin ek protokollerin sağladığını denetimlerin kalkması ve şeffaflığın ortadan kalkması anlamına geldiğini ifade ederek, KOEP’in yerine konulacak bir seçenek olmadığını söyledi.

KOEP’in 12 yıllık müzakere ve uluslararası camianın ortak çabası ile olduğunu ifade eden Eskok, anlaşmanın baskı altında olduğunu söyledi.

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2012