Moskova: İran'ın %20 oranında uranyum zenginleştirmesinin abartılması için bir sebep yok

Mikhail Ulyanov twitter hesabından yaptığı açıklamada, 'İran'ın nükleer anlaşma kapsamındaki taahhütlerini azaltmasından sevinç duymuyoruz, ancak İran'ın %20 oranında uranyum zenginleştirmesinin abartılması için bir sebep yok' ifadesini kullandı.

Ulyanov, 'İran'ın nükleer programı hala şeffaf ve doğrulanabilirdir' diye kaydetti.

Nükleer anlaşmanın tam ve kapsamlı uygulamasını yeniden canlandırmaya odaklanmaları gerektiğini dile getiren Ulyanov, 'İran'ın %20'ye varan uranyum zenginleştirmesine yeniden başladığını açıklaması, yeni bir gelişme değil. Nükleer anlaşma koşullarının olası normalleşmesi ile bu eylem tersine çevrilebilir' diye ekledi.

İran İslam Cumhuriyeti artık herhangi bir operasyonel kısıtlamaya (zenginleştirme kapasite ve yüzdesi, zenginleştirilmiş malzemeler ve araştırma ve geliştirme dahil) tabi olmayacağını, şu andan itibaren İran'ın nükleer programı yalnızca teknik ihtiyaçları temelinde ilerleyeceğini ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı ile işbirliğinin her zamanki gibi devam edeceğini duyurmuştur.

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