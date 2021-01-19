İslami: Herat- Mezar Şerif Demiryolunun yapımına hazırız

Afganistan Demiryolu çalışanlarının Tahran’da düzenlenen eğitim seminerinde yaptığı açıklamada, komşu ülkelerin ilerlemesinin İran’ın ilerlemesi ile bağlı olduğunu ve bu ülkelerin barış ve güvenliğinin İran’ın barış ve güvenliği olduğunu söyledi.

İran stratejilerinin birinin bölgede kalıcı barışın olması vve yabancıların bölge milletleri kaderinden ellerinin kesilmesi olduğunu ifade eden İslami, İran’ın her zaman Afganistan’a yardım ve desteğe hazır olduğunu söyledi.

İslami, Huaf-Herat demiryolunun Mezar Şerif’e bağlanmasını temenni etti ve İran’ın bu konuda yardıma hazır olduğunu söyledi.

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2012