İran ve Türkiye demiryolu işbirliğini artırmak için 3 belge imzaladı

İki dost ve komşu ülke olan İran ve Türkiye arasındaki işbirliğinin gelişmesinin zorunlu olduğunu kaydeden Resuli, korona salgını sırasında demiryolu ile yük taşımacılığı rekorunu tazelediklerini ifade etti.

Bu yılın ilk 9 ayında 500 bin tondan fazla yük taşımacılığı yaptıklarını dile getiren Resuli, 'Bu yılın sonuna kadar bu rakam 600 bin tona ulaşacak ve bu çok iyi bir rekor' diye belirtti.

Çin, Afganistan ve Pakistan'dan ülkemiz üzerinden Doğu-batı koridorunun güçlendirilmesi için Türkiye ile anlaştıklarını açklayan Resuli, 'Çin'in güney kolundan Avrupa rotası ve Türkiye - Afganistan ve Türkiye - Pakistan'ın yanı sıra İran'ın güney limanlarının Türkiye'ye bağlanması, anlaşmanın imzalanmasıyla hızlanacak konulardır' değerlendirmesini yaptı.

Resuli, 'İstanbul-Tahran-İslamabad demiryolu adı verilen uluslararası koridorun Çin ile Türkiye arasındaki demiryolunu bağlayarak yeni Çin karayolu projesine bağlanması bekleniyor' diye ekledi.

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