Erak'tan Türkiye'ye ilk mono etilen glikol yüklü ihracat treni yola çıktı

Erak Demiryolları Halkla İlişkiler Dairesi'nin haberine göre, 100 tonluk ihracat kargosu, 2 vagon ve 4 konteyner ile taşınmakta ve tank konteyner kullanılarak yapılmaktadır.

Mono etilen glikol yüklü tren, Erak'ta yurt dışına deneme amaçlı yapılmaktadır.

Mono etilen glikol, CH2OH (2) formülüne sahip organik bir bileşiktir ve esas olarak polyester elyaf üretiminde hammadde olarak kullanılır ve ayrıca antifriz ürünlerini formüle etmek için kullanılır.

Mono etilen glikol, moleküler formülü C2H6O2 ile temsil edilen sıvı bir organik kimyasal bileşiktir.

Bu bileşik glikol ailesi içerisinde çok basit olmasına rağmen, çeşitli endüstrilerde birçok önemi ve kullanımı vardır.

Mono etilen glikol, endüstride çeşitli ürünler üretmek için kullanılır.

Piyasada araba antifriz ürünleri olarak bildiğimiz ürünlerin tümü bu organik bileşik kullanılarak yapılmıştır.

Erak demiryolları alanı, 21 istasyonu kapsayan Kum, Merkezi, Luristan, Hemedan ve Kirmanşah'taki 441 km demiryolu hattını kapsıyor