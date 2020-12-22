İran ve Türkiye Demiryolu yetkilileri görüştü

İki günlük toplantıya İran Azerbaycan bölgesi Demiryolları Genel Müdürü Mohammadrez Gorbani ve Malatya Bölge Demiryolu Genel Müdürü Muzaffer Koç heyetlere başkanlık etmektedir.

1989 yılında iki ülke demiryolları arasında imzalanan anlaşma sonrası 40. Oturum olan toplantıda, gümrük sorunları, pazarlama ve ticari malların taşımasındaki sorunlar ve demiryolu taşımacılığının arttırılması yolları araştırıldı.

Gorbani iki ülke arasında 9 ayda 500 bin ton mal taşındığını bunun 335 bin tonunun Türkiye’den ithalat ve 155 bin tonun da İran’da Türkiye’ye ihracat olduğunu söyledi.

Koç da oturumun olumlu geçtiğini belirterek, taraflar arasında imzalanan anlaşmanın tam uygulanmasına vurgu yaptı.

Oturumda taraflar iki ülke arasında bir milyon ton taşımacılık hedefinin gerçekleşmesi için Razi ve Kapıköy sınır kapılarında iyileştirmeler yapılmasına vurgu yaptılar.

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2012