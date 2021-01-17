17 Oca 2021 13:33
Journalist ID: 1942
News Code: 84188253
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Çabahar limanına 8.5 milyar dolar liman teçhizatı Hindistan’dan getirildi

Çabahar limanına 8.5 milyar dolar liman teçhizatı Hindistan’dan getirildi

Tahran, IRNA- Sistan Beluçistan Limanlar Genel Müdürü Behruz Agayi, Çabahar Limanında kullanılacak 8.5 milyar dolarlık liman teçhizatının Hindistan tarafından limana getirildiğini bildirdi.

Agayi, IRNA’ya yaptığı açıklamada, bu teçhizatın Hintli yatırımcının Çabahar Limanında 85 milyon dolarlık yatırım taahhüdü çerçevesinde getirildiğini söyledi.

Hintli tarafın BOT yöntemle uzun sürede bu limanın yükleme indirme teçhizatı teminle mükellef olduğunu ifade eden Agayi, bu yöntem çerçevesinde Şehit Beheşti Limanının teçhiz edilmesi gerektiğini söyledi.

Agayi, yerli ve yabancı yatırımcıların bu limana yatırım yapmasını isteyerek, bir ülkenin bu limana yatırım yapmasının diğer ülkelerin yatırım yapmasına engel olmadığını söyledi.

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