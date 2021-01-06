6 Oca 2021 13:08
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News Code: 84176108
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İslam İnkılabı Rehberi, 19 Dey Ayaklanması'nın 43. yıldönümünde bir konuşma yapacak

İslam İnkılabı Rehberi, 19 Dey Ayaklanması'nın 43. yıldönümünde bir konuşma yapacak

Tahran, İRNA- İslam İnkılabı Rehberi Ayetullah Hamanei, 9 Ocak 1978'de (19 Dey 1356 İran yılı) Kum kentinde meydana gelen baskıcı Pehlevi rejimine karşı ayaklanmanın 43. yıldönümünde televizyonda bir konuşma yapacak.

Ayetullah Hamanei, Kum halkının baskıcı Pehlevi rejime karşı ayaklanmasının yıldönümünde televizyonda bir konuşma yapacak.

Bu konuşma 8 Ocak 2021 Cuma günü saat 11'de İran TV, Haber ve Radyo'da canlı yayınlanacak.

İslam İnkılabı Rehberi Ayetullah Hamanei her yıl bu ayaklanmanın yıldönümünde Kum halkından binlerce kişinin katıldığı törende konuşma yapıyordu, ancak bu yıl korona virüsü salgını nedeniyle bu konuşma televizyondan canlı olarak yapılacak.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish

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