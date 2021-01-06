Şehit Fahrizade suikastında İsrail rejiminin rolü olduğu yönünde ciddi deliller var

60'tan fazla ülkedeki meslektaşına Dr.Fahrizade'nin bilim ve araştırma alanlarındaki, özellikle araç ve gereç üretimi alanındaki girişim ve başarılarına atıfta bulunan bir mesaj gönderen General Hatemi, devlet terörizmiyle mücadeledeki çifte standartlı davranışa değinerek, uluslararası toplumu bu yasa dışı ve suç teşkil eden insanlık dışı eylemi kınamaya çağırdı.

İranlı bilim adamlarının suikastına İstihbarat servislerinin ve özellikle de işgalci Siyonist rejimin istihbarat servisinin doğrudan dahil olduğunu kaydeden General Hatemii, 'İsrail rejiminin bu suikastin içindeki rolüne yönelik ciddi delliller mevcut.

Bu eylem karşısında sessiz olmanın, dünyada tekrarlanmasında ve güvensizliğinde bir etken olduğuna işaret eden General Hatemi, suilasta karışan azmettirici ve faillerin cezalandırılması gerektiğinin altını çizerek, 'Buna cevap verme hakkımızı saklı tutuyoruz. Şüphesiz, terörizme ve şiddete karşı küresel mücadele ve devlet terörizmiyle mücadelede ikili davranışların terk edilmesini gerektiriyor. Bu nedenle, son 40 yıldır terör eylemleri sonucunda 17 bin vatandaşını ve üst düzey yetkililerini kaybeden terör ve şiddet mağdurlarından İran İslam Cumhuriyeti, bu eylemleri kınıyor ve uluslararası topluma çağrıda bulunuyor' diye ekledi.

İran Savunma Bakanlığı'na Bağlı Araştırma ve İnovasyon Kurumu Başkanı Muhsin Fahrizade'nin 27 Kasım günü aracına yapılan terör saldırısında korumaları ile teröristler arasında çıkan çatışmada kendisinin yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı, ancak yapılan tüm çabalara rağmen kurtarılamadığı ve hastanede şehit düştüğü açıklandı.

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