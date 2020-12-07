İranlı nükleer bilimciye yapılan suikast, uydudan kontrol edilen gelişmiş elektronik araçlarla gerçekleştirildi

Şehit Muhsin Fahrizadeh'yi Anma Töreninde konuşan General Şerif, İslam Devrimi'nin başından itibaren Amerikalıların İran halkıyla barışık olmadığını kaydederek, 'Devrim'den önce ülkenin tüm işleri ABD ve 130 bin danışmanının elindeydi. Devrim sonrasında ABD'nin ve ardından Siyonistlerin çıkarları tehlikeye atıldı ve Siyonistler büyük İran halkını suçlarına ve tecavüzlerine bir engel olarak gördü' diye konuştu.

Siyonistlerin işgalci olduklarını ve medeniyet kökenlerinin olmadığını vurgulayan Sözcü, 'Bu sahte rejim, son 70 yılda bölgedeki 2 bin 700 bilim adamını öldürmüştür. Siyonistler bu suikastlardan gurur duyuyorlar ve bunlardan bazılarını birkaç kitapta yayınlamışlardır' diye belirtti.

Başta İran İslam Cumhuriyeti olmak üzere İslam ülkelerinin bilim dallarına erişiminin engellenmesini Siyonistlerin en önemli hedeflerinden biri olarak değerlendiren General Şerif, 'İslami İran, şehitlerin kanı sayesinde birçok bilimsel kazanım elde etmiş ve İslam İnkılabı Rehberi Ayetullah Hamanei de ülkemizin bilimin ana kollarına erişmemize büyük vurgu yapmaktadır' diye ekledi.

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