7 Ara 2020 07:10
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News Code: 84137547
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Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü:

İranlı nükleer bilimciye yapılan suikast, uydudan kontrol edilen gelişmiş elektronik araçlarla gerçekleştirildi

İranlı nükleer bilimciye yapılan suikast, uydudan kontrol edilen gelişmiş elektronik araçlarla gerçekleştirildi

Tahran, İRNA- Devrim Muhafızları Sözcüsü General Ramazan Şerif, Şehit Fahrizade suikastında uydudan kontrol edilen gelişmiş elektronik cihazların kullanıldığını belirterek, 'Siyonistler, eylemlerinin cevapsız kalmayacağını çok iyi biliyorlar ve bu konu son yıllarda kendilerine ispatlanmış durumda' dedi.

Şehit Muhsin Fahrizadeh'yi Anma Töreninde konuşan General Şerif, İslam Devrimi'nin başından itibaren Amerikalıların İran halkıyla barışık olmadığını kaydederek, 'Devrim'den önce ülkenin tüm işleri ABD ve 130 bin danışmanının elindeydi. Devrim sonrasında ABD'nin ve ardından Siyonistlerin çıkarları tehlikeye atıldı ve Siyonistler büyük İran halkını suçlarına ve tecavüzlerine bir engel olarak gördü' diye konuştu.

Siyonistlerin işgalci olduklarını ve medeniyet kökenlerinin olmadığını vurgulayan Sözcü, 'Bu sahte rejim, son 70 yılda bölgedeki 2 bin 700 bilim adamını öldürmüştür. Siyonistler bu suikastlardan gurur duyuyorlar ve bunlardan bazılarını birkaç kitapta yayınlamışlardır' diye belirtti.

Başta İran İslam Cumhuriyeti olmak üzere İslam ülkelerinin bilim dallarına erişiminin engellenmesini Siyonistlerin en önemli hedeflerinden biri olarak değerlendiren General Şerif, 'İslami İran, şehitlerin kanı sayesinde birçok bilimsel kazanım elde etmiş ve İslam İnkılabı Rehberi Ayetullah Hamanei de ülkemizin bilimin ana kollarına erişmemize büyük vurgu yapmaktadır' diye ekledi.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish

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