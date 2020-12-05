Şilili uzman: Fahrizade suikastı, İsrail'in İran'ın istikrarına karşı açık bir komplosuydu

İRNA'ya röportaj veren Şilili kıdemli gazeteci ve analist Nikola Hadova, Şehit Muhsin Fahrizade suikastını bir İsrail planı olarak nitelendirerek, bu suikastın ABD Başkanı Donald Trump'ın görev süresinin son haftalarına ve Biden'in başkanlığının arifesine denk gelmesinin sebepsiz olmadığını ifade etti.

'Aslında bu suikastın Tel Aviv, Riyad ve mevcut Washington yönetimi arasında ortak bir hedef olduğunu söylemeliyiz' diyen Hadova, 'Bunların üçü birlikte İran'ı istikrarsızlaştırmaya çalışıyor. İsrail, Trump yönetiminin desteğini kullanarak, ülkeyi zayıflatmak için gerekli koşulları sağlamak ve ayrıca Washington yönetiminin Nükleer Anlaşma'ya geri dönmesini önlemek için İran'ı savaşa sürüklemek istiyor. Ancak Donald Trump, 16 Siyonist danışmanla çevrili olmasına rağmen bu planı savunma ve ilerletme kapasitesine sahip değil' dedi.

Hadova, 'Bu nedenle İsrailliler, ülkenin bilimsel ilerlemesini etkileyebileceğine inanarak, bir nükleer bilim adamını umutsuz bir saldırıda terör etti, ancak bu bir hayalden başka bir şey değil ve deneyimler, bu olayların İran'ın bölgesel gücünü etkilemeyeceğini kanıtlamıştır' diye ekledi.

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