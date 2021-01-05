Rus Yetkili: İran’ın uranyum zenginleştirme düzeyini arttırması ahde vvefasızlıklara yanıttır

İran’ın bu tutumunun öngörülebilir ve fevkalade bir olay olmadığını ifade ede Sidrov, batılı tarafların KOEP çerçevesinnndeki taahhütlerini yerine getirmediklerini, İra’ın iki sene sabırlı olduğunu fakat her sabrın da bir sonu olduğunu söyledi.

İran Dışişleri Bakanı Mohammad Cevad Zarif, dün Twitter hesabından attığı mesajda İran’ın yüzde 20 uranyum zenginleştirmeye başladığını bildirdi.

Sidrov, ABD’nin KOEP’ten ayrılmakla bu uluslararası anlaşmaya en büyük darbeyi indirdiğini belirterek, ‘’İran’ın bu yasa dışı ve 2231 nolu BM Güvenik Konseyi kararına aykırı olan bir eylemin yanıtsız kalacağını beklememeliydi ve İran’da bu konuyu kayıtsız kalmazdı. ‘’ dedi.

Almaya, Fransa ve İngiltere’nin de KOEP çerçevesindeki taahhütlerini yerine getirmediklerini beliren Sidrov, Avrupalı tarafın da İran’a birçok vaatte bulunduklarını Avrupalı tarafın da vaatlerini yerine getirmesi gerektiğini söyledi.

Böyle olması durumunda iyileşme sağlanacağını ifade eden Sidrov, bu durumda İran’ın da taahhütlerini yerine getireceğini söyledi.

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