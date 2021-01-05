Irakçı: %20'nin üzerinde uranyum zenginleştirme yeteneğine sahibiz

Devlet televizyonuna konuşan Irakçı, 'ABD'nin Nükleer Anlaşma'dan çekilmesi ve yaptırımların uygulanmasıyla çıkarlarımız sıfıra indirildi ve yükümlülüklerimizi beş adımda indirdik. İkinci adımda %3.67'lik oranında uranyum zenginleştirmekten memnun olmadığımızı ve zenginleştirme yüzdesini artıracağımızı duyurduk' diye belirtti.

Yüzde 20 uranyum zenginleştirme işleminin Tahran nükleer reaktörünün ihtiyaçları için ve parlamento tarafından çıkarılan yasaya göre yapıldığını dile getiren Irakçı, 'Teknik ve teknolojik olarak ülkede %20'den fazla uranyum zenginleştirme yeteneği var, ancak ihtiyaca göre bunu yapıyoruz ve nükleer silahlara inanmıyoruz' değerlendirmesini yaptı.

Avrupalıların Nükleer Anlaşma'ya bağlılık konusunda yetersizliklerini gösterdiklerini kaydeden Irakçı, 'Her halükarda Avrupa ülkeleri İran'ın Nükleer Anlaşma'daki çıkarlarını kullanacağını garanti edemediler' ifadesini kullandı.

Irakçı, Siyonistlerin İran'ın askeri-nükleer faaliyetleriyle ilgili suçlamalarıyla ilgili olarak, 'Bu iddialar her zaman temelsizdir ve İsrail rejiminin kendisi bu alanda çalışmaktadır' diye konuştu.

Irakçı, 'İran Nükleer Anlaşma'sız yaşam ve ekonomi kararını verdi. İran bu anlaşmaya dönüş için herhangi bir şart kabul etmiyor ve anlaşmaya herhangi bir hüküm eklemiyor ve özellikle füze anlaşmazlığı olmak üzere müzakere edilecek bir konu yok' diye ekledi.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish