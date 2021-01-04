Bilim Bakanı Yardımcısı: İran, teknik ve mühendislik makaleleri kalitesinde dünyanın ilk 10 ülkesinden biridir

İRNA muhabirine konuşan Rahimi, 'İranlı araştırmacıların yazdığı makalelerin kalitesi bu yıl 14. sıraya ulaştı, ancak bu sayı alanın ortalaması ve diğer bazı gruplarda, ülke ortalaması 14'ün üzerindedir. Örneğin mühendislikte ülkemiz en iyi ilk 10 ülkeden biridir. Tüm bilimsel gruplar bir arada olduğu ve bazıları hala beşeri bilimler gibi yüksek bir sıraya sahip olmadığı için İran sıralarında makale kalitesinde ilk 14 ülke arasında' dedi.

İran'ın nanodaki bilimi sırasının dünya çapında ilk 4-5 ülke arsında olduğuna değinen Rahimi, 'Sonuçları uluslararası bağlamlarda sunulan araştırmalara tüm bilimsel gruplar katılmalıdır. İran'ın sıralamasını 15'ten 14'e çıkarmak çok daha zordu, ancak bu sıralamaya ulaştık çünkü daha gelişmiş ülkelerle rekabet etmemiz gerekiyordu' ifadesini kullandı.

Bu sıralamayı 10'un altına çekmenin de daha zor olduğuna dikkati çeken Rahimi, 'Çünkü diğer ülkeler boş durmuyor ve rekabet zorlaşıyor. İlk 10 ülkeye ulaşmak, bilimsel makalelerin kalitesi açısından bizi istikrarlı bir konuma getiriyor ve uygulamalı alanlara daha fazla yatırım yapmalıyız' diye konuştu.

Ülkenin uluslararası arenada bilimsel seviyesini yükseltmeye vurgu yapan Bakan Yardımcısı, 'Son 10 yılda, uluslararası arenada bilim alanında bir konumumuz olduğunu gösterdik. Şu anda dünyadaki bilimsel belgelerin %2'den fazlası İran'da indeksleniyor ve makale sayısı açısından dünyada 15. sıradayız. Ayrıca 1995'ten beri ülkenin bilimsel sistemi araştırmaya daha fazla ilgi göstermiştir. Devrimden önce İran'daki uluslararası makale sayısı 500'den azdı ve yirmi yıldan kısa bir süre içinde, İran bilimsel makalelerinin bugüne kadarki üretimi dünyadaki makalelerin %2'sini oluşturuyor' diye ekledi.

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