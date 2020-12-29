Ruhani: Nano alanındaki ilerlemeler gurur vericidir

Ruhani, Kültürel Devrim Yüksek Konseyi Toplantısında yaptığı açıklamada, İran’ın Nano Teknoloji alanındaki büyük ve etkili üstünlüklerine değinerek, bu teknolojinin sağlık, sanayi, Hava-Uzay, savunma ve bir çok diğer alanda kullanıldığını belirtti.

Ruhani, ‘’ İran bugün Nano Teknoloji’de sadece makale ve bilim alanında söz sahibi bir ülke değildir belki bunu sanayide uygulamada da gurur verici ilerlemeler sağlamıştır. ‘’ dedi.

Düşmanın genelde ithalat alanında ambargo uyguladığını ifade ede Ruhani, ambargoların İranlı genç bilim insanlarının çabasının sonucu olan ihracatta da rahatsızlık verici olduğunu söyledi.

Ruhani, İslam İnkılabı Rehberi Liderliğinde ambargoları geride bırakarak dijital ekonomi ve bilim temelli alanlarda dünya ile rekabete girişilmesi temennisinde bulundu.

Özel sektörün Nano Teknoloji alanında yatırım yapmasının gerekliliğine vurgu yapa Ruhani, İranlı genç bilim insanlarının Nano Teknoloji alanındaki çalışmalarının çok değerli olduğunu ve gelişmesi gerektiğini söyledi.

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2012