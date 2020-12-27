İranlı öğrenciler iki dünya bilimsel etkinliğinde 44 madalya kazandılar

Endonezya Uluslararası Uygulamalı Bilimler Olimpiyatı 2020, farklı ülkelerin katılımıyla 18-23 Aralık tarihleri ​​arasında 6 gün boyunca çevrimiçi olarak düzenlendi ve bu festivalde İranlı öğrenciler 9 altın, 9 gümüş ve 13 bronz madalya kazandı.

İranlı öğrencilerin Güney Kore Bilim ve Mühendislik Yarışması'nda da 6 gümüş ve 7 bronz madalya aldıklarına işaret eden Reşidi, 'Güney Kore Bilim ve Mühendislik Yarışması, 12-14 Aralık tarihlerinde küresel korona salgını nedeniyle sanal olarak gerçekleşti' diye belirtti.

Bu iki uluslararası etkinlikte, İran'dan İbn Sina Ulusal Öğrenci Festivali'nin kimya, tıp, biyoloji, çevre, mühendislik, beşeri bilimler, fizik vb. projelerinin sunulduğuna dikkati çeken Reşidi, 'Endonezya'da düzenlenen Uluslararası Uygulamalı Bilimler Olimpiyatı'nda Emir HÜseyin Divarger, Oveys Mostofiferd, Sepehr Makuli, Alirıza Erşadi ve Sübhan Rızahani takımı, Ayda Taheri, Henane Bakıri ve Henane Caferzade takımı ve Fatma Zehra Ekberpur ve Reyhane Turabi'den oluşan takım altın madalya kazandı' diye konuştu.

Reşidi ayrıca 2020 Güney Kore Bilim ve Mühendislik Yarışması'nda Muhammed Salar Ameli, Ehura Abbasiferd, Muhammed Sahab Nasrullahi ile Arşa Niksa, Armin Tekbiri, Ali İranmeniş, İrfan Karçian ve Mehrab Behlüli'den oluşan ekibin altın madalya kazandığını söyledi.

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