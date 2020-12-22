İran, dünyada teknik ve mühendislik bilimleri üretim büyümesinde lider oldu

İran'ın dünya bilim ve mühendislik üretiminin büyümesinde lider olduğunu belirten Dehgani, '2020'nin sonuna yaklaşıyor olsak da, 2020'de bilim üretimi henüz tamamlanmadı. Scopus atıf veri tabanına göre bu yılı 2019 ile bkuyaslandığında İran'ın teknoloji ve mühendislik alanında 25 bilim ülkesi arasında bilim miktarının büyümesinde lider konuma geldiği görülmektedir' dedi.

Scopus atıf veritabanına göre, 2020'de İran'ın teknoloji ve mühendislik alanındaki bilim üretiminin sıralamasının 11 olarak kayıtlara geçtiğini dile getiren Dehagni, 'Teknoloji ve mühendislik alanında üretilen bilimin kalitesine dayalı olarak İran, bu yıl dünyada dördüncü sırayı almayı başardı ve bu yılki normalleştirilmiş atıfı 2019 ile karşılaştırarak, yaklaşık %13 büyüme ile İran dördüncü sırada yer aldı' ifadesini kullandı.

2020'de İran'ın dünya teknik ve mühendislik bilimlerindeki payının yaklaşık yüzde 2,7 olduğunu kaydeen Dehgani, '2010 yılında İran'ın payı yüzde 1.7'ydi. 2014 yılında bu rakam %2'ye ve 2017'de %2.4'e yükseldi. 2018 ve 2019'da İran'ın payı hemen hemen aynıydı' diye konuştu.

İran'ın 2020'de toplam dünya bilim üretimindeki payının yaklaşık yüzde 1.98 olduğuna dikkat çeken Dehgani, 'Ayrıca 2020 yılında dünyanın ilk 25 ülkesi arasında 2019'a göre pozitif büyüme gösteren tek ülke İran'dır. Bu nedenle, İran'ın 2020'deki büyümesi 2019'a göre yaklaşık yüzde bir oldu.

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