Bir İngiliz İslami kurumu: Şehit Süleymani'yi anma hakkı gaspedilemezdir

Ehli Beyt Mübelliğleri tarafından yapılan açıklamada, 'Uluslararası hukuku ihlal eden ve bu iğrenç suçu işleyen ABD rejiminin, adalet ve hukuk adına bağırarak bu rejimin davranışını kınamak isteyenlerin haykırışlarını susturmak için elinden geleni yaptığına şüphe yok' ifadesi kullanıldı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

'Ama İslam milletinin otoritesi ve halkımızın güvenliği için savaşan o iki büyük şehidin hatırası, yasaldır ve gaspedilemez bir haktır. Bu açıdan bakıldığında, bu iki şehit aleyhindeki acımasız propagandaya dikkat etmiyor ve küstah ve kibirli güçlere, geçmişte Nelson Mandela gibi insanlara terörist yaftası yapıştırdıklarını, ancak daha sonra tarih onların yanlışını kanıtladığını hatırlatıyoruz.

Binlerce kilometre ötede yargısız infazlar işleyen bu rejimler, kimseyi kınayacak durumda değiller.

Buna göre, Kasım Süleymani, Ebu Mehdi el-Mühendis ve şehit edilen tüm kahramanları küresel çapta anma kampanyasına katılarak 3 Ocak'ta Bağdat saati ile 01: 20'de başlayarak 9 Ocak'a kadar Biz Hatırlarız hashtagi yayınlayacağız'.

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