İRNA ve Xinhua'nın işbirliği ve misyonlarının yeni dönemi: kapsamlı stratejik ilişkiler

İRNA muhabirine röportaj veren Xi Ping, siyasi olarak, Çin ve İran'ın her düzeyde yakın işbirliğine sahip oldujlarını ifade ederek, 'İki ülke karşılıklı ilgi ve büyük endişe konularında birbirlerini destekliyorlar. Ayrıca Ekonomik olarak, iki ülke birbirinin ekonomilerini tamamlıyor' diye konuştu.

"Uluslararası düzeyde de, iki ülkenin çok taraflılığa tamamen bağlı olarak tek taraflı zorbalığa ortaklaşa karşı çıktığını kaydeden Çinli yetkili, İran ve Çin'in uluslararası adaleti savunduklarını söyledi.

İki ülke arasındaki ilişkileri kültür yönden değerlendiren Ping, 'Çin ve İran arasında düşünce kuruluşları, üniversiteler, gençlik, gazetecilik ve benzeri alanlarda kültürel olarak değişim ve işbirliği çok çeşitlidir' ifadesini kullandı.

Çin ve İran'ın resmi haber ajanslarının başkanları Xi Ping ve Muhammed Rıza Noruzpur, atanma vesilesiyle birbirlerine yolladıkları tebrik mesajlarında, medya işbirliğini ve ikili, bölgesel ve uluslararası düzeylerde ortak çabaları güçlendirme ihtiyacını vurgulamışlardır.

"Uluslararası toplumun kovid-19 hastalığına karşı kapsamlı mücadele ettiği bu kritik koşullarda ABD'nin hala İran üzerinde "yoğun baskı "uyguladığını dile getiren Xi Ping, 'ABD Tahran'a karşı tek taraflı yaptırımları yoğunlaştırdı, bu da İran ve uluslararası toplumun salgına karşı mücadelesini ve çabalarını ciddi şekilde engellediği gibi, açıkça insanseverlik ruhunu da ayaklar altına alıyor' değerlendirmesinde bulundu.

Xi Ping, 'Çin ve İran medyası işbirliği için güçlü zeminler yarattı ve sonraki işbirlikleri büyük bir potansiyele ve umut verici umutlara sahip' diye ekledi.

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