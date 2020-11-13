Çin ve 77’ler grubu İran ambargolarının bir an evvel kaldırılmasını istediler

Grubun yıllık toplantısı sonrası yayınlanan bildirisinde, ‘’ Grup üyeleri ve Çin Dışişleri Bakanları İran aleyhinde olan ve İran halkının refahına negatif etki eden ambargoları reddedip, bu ambargoların bir an evvel kaldırılmasını istiyoruz.’’ ifadesi yer aldı.

Bildiride, bakanlarının çoğulculuğa vurgu yaptıkları ve Kapsamlı Ortak Eylem Planınını (KOEP) dünya meselelerini çözmek için çoğulculuğun başarılı örneklerinden olduğunu ilan ettiler.

77’le Grubu+Çin, BM’nin en büyük ve güçlü grubudur. Grubun Dışişleri Bakanları Toplantısı her sene Genel Kurul esnasında New York’ta düzenlenmektedir. Toplantı bu sene video konferans yöntemiyle düzenlendi.

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2012