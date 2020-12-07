7 Ara 2020 22:39
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News Code: 84138978
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Çin, Amerika’nın KOEP’e dönmesi ve İran ambargoların kalkmasını istedi

Çin, Amerika’nın KOEP’e dönmesi ve İran ambargoların kalkmasını istedi

Pekin, IRNA- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bayan Hua Çun İng, Amerika’dan kısa sürede ve ön şart olmadan, Kapsamlı Ortak Eylem Planına (KOEP) dönmesini ve tüm taahhütlerini yerine getirmesini istedi.

Sözcü Hua, Almanya Dışişleri Bakanının KOEP’ten daha öte bir anlaşmaya ihtiyaç olduğu yöünndeki sözlerine karşı, ‘’ Şu an, İran nükleer meselesi önemli şartlar altındadır ve hassas bir durumu vardır.’’ dedi.

Hua, ‘’ KOEP’ in tüm tarafları, bölgedeki durumu gözeterek ve sakin bir şekilde KOEP’in korunması için çaba sarf etmeliler. Çin’e göre, KOEP’in korunması siyasi ve diplomatik her çözümün ön şartıdır. ‘’ dedi.

KOEP’in bölgedeki tüm güvenlik konularını çözmeyeceğini ifade ede Hua, ülkesinin bölgede çoklu görüşmelerin başlaması istediğini zira müzakere ve istişarelerle bölgenin barış ve istikrarı için yeni bir anlaşma olabilir.

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