Çin, Amerika’nın KOEP’e dönmesi ve İran ambargoların kalkmasını istedi

Sözcü Hua, Almanya Dışişleri Bakanının KOEP’ten daha öte bir anlaşmaya ihtiyaç olduğu yöünndeki sözlerine karşı, ‘’ Şu an, İran nükleer meselesi önemli şartlar altındadır ve hassas bir durumu vardır.’’ dedi.

Hua, ‘’ KOEP’ in tüm tarafları, bölgedeki durumu gözeterek ve sakin bir şekilde KOEP’in korunması için çaba sarf etmeliler. Çin’e göre, KOEP’in korunması siyasi ve diplomatik her çözümün ön şartıdır. ‘’ dedi.

KOEP’in bölgedeki tüm güvenlik konularını çözmeyeceğini ifade ede Hua, ülkesinin bölgede çoklu görüşmelerin başlaması istediğini zira müzakere ve istişarelerle bölgenin barış ve istikrarı için yeni bir anlaşma olabilir.

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2012