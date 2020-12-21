Kanada, İran'a ilacın erişmemesi konusunda Beyaz Saray'a en çok destek veren ülke olmuştur

Düzenlediği haftalık basın toplantısında kobuşan Hatipzade, 'Kanada Dışişleri Bakanı ve Hükümeti'ni eylemlerinden sorumlu tutulmaları konusunda uyarıyorum. Beyaz Saray rejimiyle birlikte, İran halkının ilaç almasının engellenmesinde en çok destek verenler onlardı.' diye belirtti.

ABD’nin Nükleer Anlaşma'ya geri dönme koşulları hakkındaki bazı açıklamalara değinen Hatipzade, 'ABD, BM Güvenlik Konseyi 2231 sayılı kararı kapsamındaki yükümlülüklerini büyük ölçüde ihlal ediyor ve Nükleer Anlaşma çerçevesindeki yükümlülüklerine geri dönmesi gerekiyor. Bu dönüşü eylemde görmeliyiz, sadece sözlerle değil. Karşı taraf yükümlülüklerine dönerse, biz de taahhütlerimizin azaltılmasını durdururuz' diye konuştu.

Nükleer Anlaşma'nın geleceği konusunda bölge ülkelerinin sabotaj eylemlerine değinen Sözcü, 'İran, kuzey, batı, doğu ve Fars Körfezi'nden 15 ülkenin komşusu. Bölge ülkelerinin hepsi İran'ın dostu ve Suudi Arabistan dışında onlarla çok yakın ilişkilerimiz var. Kapımız bölge ülkelerine her zaman açık' değerlendirmesinde bulundu.

Hatipzade, Avrupa Parlamentosu'nun İran'a karşı insan hakları ihlalleri gerekçesiyle alınan kararıyla ilgili soruya, 'Tek taraflı, tekrarlayan ve ara sıra konuşmalar yapmak ne kabul edilebilir ne de değerlidir' yanıtını verdi.

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