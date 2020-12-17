Hatibzade, uluslararası kurumları araçsal olarak İran aleyhine kullanımını mahkum etti

Hatibzade, Kanada tarafından önerilen ve bazı Avrupa ülkelerinin ve Siyonist rejim desteği ile ortaya atılan kararın kabul edilemez olduğunu söyledi.

Hatibzade, tasarıyı sunanların sistematik şekilde İnsan hakları ihlalleri ve diktatör rejimlere silah satışlarına değinerek, ‘’ 110 ülkenin kararı olmayan alınan karar daha önce BM Genel Kurulu 3. Komitesinde onaylanmıştı ve yenden Genel Kurul’da da onaylandı. ‘’ dedi.

Tasarıyı sunanların ABD zorbalıkları etkisi ile İran aleyhindeki ekonomik terörizme göz yumarak, ABD’yi itiraz yerine o ülke destekçisi konumuna düşdüklerini ifade eden Hatibzade, Kanada ve diğer ülkelere bağımsız ülkeler karşısındaki müdahaleci davranışlarını durdurmalarını tavsiye etti.

Hatibzde, bu kabil davranışların insan haklarını siyasi amaçlar için kullanmak olduğunu belirterek, bu kararın yasal dayanaktan yoksun olduğunu söyledi.

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2012