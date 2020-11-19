19 Kas 2020 20:05
Journalist ID: 1942
News Code: 84116518
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Hatibzade: Kanada’nın insan hakları taslağı temelsiz iddiaların tekrarıdır

Hatibzade: Kanada’nın insan hakları taslağı temelsiz iddiaların tekrarıdır

Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade, BM’de Kanada tarafından sunulan insan hakları tasarısının kabul edilemez temelsiz iddiaların tekrarı olduğunu söyledi.

Kanada gibi bazı ülkelerin insan hakları ve uluslararası mekanizmaları siyasi maksatlarla kullanılmalarının esef  verici olduğunu ifade ede Hatibzade, bu gibi yapıcı olmayan eylemlerin insan haklarının yükselmesi ve saygınlığına yardımcı olmadığı gibi bağımsız ülkelere siyasi yaftalar yapıştırmadan başka bir işe de yaramadığını söyledi.

BM’ye üye 193 ülkeden 114 ülkenin olumsuz veya çekimser oyu ile bu tasarıyı sunanların riyakar tutumuna gösterdiklerini ifade Hatibzade, Kanada hükümetine münafıkça İran’daki insan haklarına teveccüh göstermenin yerine ABD, İran halkı aleyhine uyguladığı ekonomik terörizme destek vermemeyi ve İran halkının servetini yağmalayarak Kanada’ya yerleşen hırsızlara evsahipliği yapmamayı tavsiye etti.

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