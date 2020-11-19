Hatibzade: Kanada’nın insan hakları taslağı temelsiz iddiaların tekrarıdır

Kanada gibi bazı ülkelerin insan hakları ve uluslararası mekanizmaları siyasi maksatlarla kullanılmalarının esef verici olduğunu ifade ede Hatibzade, bu gibi yapıcı olmayan eylemlerin insan haklarının yükselmesi ve saygınlığına yardımcı olmadığı gibi bağımsız ülkelere siyasi yaftalar yapıştırmadan başka bir işe de yaramadığını söyledi.

BM’ye üye 193 ülkeden 114 ülkenin olumsuz veya çekimser oyu ile bu tasarıyı sunanların riyakar tutumuna gösterdiklerini ifade Hatibzade, Kanada hükümetine münafıkça İran’daki insan haklarına teveccüh göstermenin yerine ABD, İran halkı aleyhine uyguladığı ekonomik terörizme destek vermemeyi ve İran halkının servetini yağmalayarak Kanada’ya yerleşen hırsızlara evsahipliği yapmamayı tavsiye etti.

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2012