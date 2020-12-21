İran'dan yurt dışına 1 milyar dolardan fazla fıstık ihracatı

Fıstık Müzesi'nin açılış töreninde konuşan Kasımi, Rafsancan'ın uzun zamandır fıstık üretiminin beşiği ve dünyanın fıstık başkenti olabileceğini kaydederek, 'Bu yılın başından şu ana kadar İran'dan yabancı ülkelere bir milyar dolardan fazla fıstık ihraç edildi ve bu, İranlı fıstık çiftçileri ve ihracatçıları tarafından ülkeye 1 milyar dolar döviz girdisinin sağlandığı demektir' diye konuştu.

Rafsancan Fıstık Kooperatif Şirketi çalışanlarına teşekkür eden Kasımi, 'Bu şirket yurt dışındaki pazarlamada çok etkili oldu ve bu tür kooperatiflerin ülkede çeşitli müzakerelerlde bulunmasını ve kendi kendine yeterliliğini sağlayarak yabancılara ihtiyaç duymamamızı sağlamasını umuyorum' dedi.

Rafsancan Kaymakamı da bu törende yaptığı açıklamada, 'Rafsancan Fıstığk Kooperatif Şirketi 70 binin üzerinde üyesi ile ülkenin en büyük ve en başarılı kooperatiflerinden biridir. Şirket yaptırım gibi sorunlarla karşılaşsa da çalışmayı bırakmadı ve çiftçiler için etkili adımlar attı' diye belirtti.

Kaymakam, 'Bu yıl, Rafsancan halkı 60 bin ton fıstık hasadı yaptı ve gelecek yıl için de iyi bir hasat yacapaklarını tahmin ediyorlar' diye ekledi.

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